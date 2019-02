JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengeluhkan produktivitas tenaga kerja di dunia industri. Menurut pengusaha, produktivitas teaga kerja masih rendah dan dinilai jarang dibahas oleh pemerintah. Padahal, setiap tahunnya pemerintah terus menaikkan upah buruh.

"Produktivitas tenaga kerja itu menjadi tantangan dan masalah. Karena di satu sisi kenaikan upah buruh itu pasti, terjadi setiap tahun. Tapi kita tidak pernah memikirkan membahas produktivitas dan daya saing," keluh Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani dalam acara Kadin Entrepreneurship Forum 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, produktivitas tenaga kerja memang menjadi perhatian pemerintah sebab menjadi salah satu komponen penting dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, pemerintah tengah fokus untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kata dia, produktivitas sangat berhubungan dengan kualitas SDM.

"Tahun ini, pendidikan vokasi juga jadi fokus pemerintah untuk menyelesaikan isu tersebut," kata dia di lokasi yang sama.

Dia menyatakan, anggaran pemerintah untuk mendorong kualitas SDM melalui pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, kebijakan terkait pendidikan butuh waktu untuk bisa berdampak pada peningkatan produktivitas hingga berada di level yang bagus.

"Jadi bukan berarti belanja pendidikan naik hari ini, produktivitas langsung naik. Sedang dimunculkan konsep long life learning. Tidak mungkin produktivitas naik kalau masyarakat sakit. Tidak mungkin juga kalau regulasinya rese dan perizinan berbelit," jelasnya.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM ini juga dilakukan seiring dengan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemudahan regulasi. Pemerintah sendiri sudah merilis Online Single Submition (OSS) untuk kemudahan berbisnis.

"Kita lakukan Easy of Doing Business (EoDB) dengan berbagai regulasi, termasuk di tingkat pemerintah daerah melalui ribuan Peraturan Daerah yang dibatalkan. Itu essence of produktivitas," katanya.

