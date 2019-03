JAKARTA - Pemilik Grup Djarum dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), R Budi Hartono dan Michael Hartono kian berjaya. Buktinya, kekayannya selalu naik tajam dalam tiga tahun terakhir ini.

Duo bersaudara ini pun selalu menyabet status paling kaya di Indonesia. Keduanya juga selalu naik kelas dalam daftar orang terkaya dunia atau Billionaires, The Richest People in the World yang dirilis Forbes, Rabu (6/3/2019).

2017

Pada 2017, R Budi Hartono mencatat kekayaan USD9,1 miliar. Saat itu, dia menempati peringkat 140 dalam daftar orang terkaya dunia tersebut.

Sementara Michael menempati peringkat 145 dengan kekayaan USD8,9 miliar.

2018

R Budi Hartono naik kelas ke peringkat 69 pada 2018. Kekayannya juga naik signifikan nyaris dua kali lipatnya menjadi USD17,4 miliar.

Begitu juga dengan saudaranya, Michael Hartono yang menempati urutan 75 dengan kekayaan USD16,7 miliar.

2019

Pada 2019, R Budi Hartono kian berjaya dengan menempati peringkat 54 dalam daftar orang terkaya dunia. Kekayannya mencapai USD18,6 miliar

Sementara itu, Michael Hartono berada di peringkat 56. Kekayannya sendiri mencapai USD18,5 miliar.

