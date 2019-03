JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menjalin kesepakatan dengan lembaga keuangan asal Korea, K-Sure untuk menjajaki peluang pendanaan sejumlah proyek strategis.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa kerja sama ini penting mengingat Pertamina sedang menjalankan sejumlah proyek strategis di antaranya adalah RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur,

Proyek RDMP Balikpapan telah memasuki masa pengerjaan konstruksi setelah Pertamina menunjuk konsorsium SK Engineering dan Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., PT Rekayasa Industri dan PT PP (Persero) Tbk sebagai kontraktor.

“Pertamina berharap dengan ada pendanaan dari K-Sure bisa mendukung proses pembangunan RDMP Balikpapan dan sejumlah proyek lainnya. Meskipun kesepakatan ini juga bisa terbuka untuk peluang bisnis lainnya,” ujarnya dikutip dari Antaranews, Sabtu (16/3/2019).

Menurut Fajriyah, kesepakatan ini terbuka untuk pendanaan di sejumlah proyek migas, Petrokimia, pembangkit listrik, dan fasilitas lainnya.

“Dengan kesepakatan ini diharapkan juga dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan kerjasama yang sudah terjalin di antara kedua belah pihak,” tambahnya.

K-Sure merupakan Lembaga ekspor kredit yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Korea. Selama ini, K-Sure kerap mendukung investasi-investasi perusahaan Korea di luar negeri dengan menyediakan jaminan dan asuransi terkait ekspor produk dan jasa perusahaan Korea.

(rhs)