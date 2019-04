JAKARTA – Pagi ini nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan. Di pembukaan perdagangan pagi ini rupiah masih berada level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (8/4/2019) pukul 09.40 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 21,5 poin atau 0,15% ke level Rp14.154 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.150 per USD – Rp14.155 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 30 poin atau 0,2% ke level Rp14.150 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.120 per USD – Rp14.155 per USD.

Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Putu Rusta Adijaya mengatakan, nilai tukar Rupiah terapresiasi seiring posisi dovish The Fed yang menyatakan tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Apresiasi Rupiah ini seiring dengan kepercayaan investor pada ekonomi Indonesia.

“Posisi dovish The Fed perlu diwaspadai oleh otoritas moneter di seluruh dunia. Posisi dovish menandakan The Fed juga concern terhadap pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksi turun,” ungkapnya dilansir dari Harian Neraca.

