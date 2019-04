JAKARTA - Harga minyak turun pada akhir perdagangan 9 April 2019. Harga minyak turun karena pelaku pasar tumbuh khawatir bahwa perlambatan ekonomi global yang membayangi akan menekan konsumsi bahan bakar.

Baca Juga: Harga Minyak Mentah Naik hingga 1,5%

Dana Moneter Internasional (IMF) pada Selasa menurunkan perkiraan pertumbuhan global untuk 2019 menjadi 3,3% dalam laporan Outlook Ekonomi Dunia yang baru dirilis, turun 0,2 poin persentase dari estimasi pada Januari, dilansir dari Xinhua, Rabu (10/4/2019).

IMF mengatakan ekonomi dunia menghadapi risiko penurunan yang disebabkan oleh ketidakpastian potensial dalam ketegangan perdagangan global yang sedang berlangsung, serta faktor spesifik negara dan sektor lainnya.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi global yang menurun menyeret pasar ekuitas lebih rendah dan juga menambah kekhawatiran bahwa perlambatan tahun ini akan berdampak pada permintaan energi dan mencegah harga minyak mentah naik lebih tinggi, para ahli mencatat.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei turun USD0,42 menjadi mantap pada USD63,98 per barel di New York Mercantile Exchange, dan minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni turun USD0,49 menjadi ditutup pada USD70,61 per barel di London ICE Futures Exchange.

(kmj)