JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan 16 April 2019, ditutup di level terendah tahun ini, karena indeks-indeks utama pasar ekuitas di AS naik ke rekor tertinggi.

Baca Juga: Harga Emas Antam Turun Rp2.500/Gram

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD14,10 atau 1,09%, menjadi menetap pada 1.277,20 dolar AS per ounce, dilansir dari Antaranews, Rabu (17/4/2019).

Pada pukul 17.40 GMT, indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan 77,94 poin atau 0,31%. Indeks S&P 500 naik 3,8 poin atau 0,13%, dan Indeks Kompoist Nasdaq menguat 34,22 poin atau 0,43%, yang semuanya mendekati level penutupan tertinggi sepanjang masa.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan ekuitas AS. Ketika pasar saham sedang meningkat, investor dapat berhenti membeli aset-aset safe haven, seperti emas.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 6 sen AS atau 0,48%, menjadi USD14,915 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD10,3 atau 1,15%, menjadi ditutup pada USD884,20 per ounce.

(kmj)