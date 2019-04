JAKARTA - Harga minyak mentah sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan 17 April 2019, tertekan data pemerintah yang menunjukkan bahwa penurunan persediaan minyak mingguan AS lebih rendah dari perkiraan pasar.

Minyak mentah Brent menguat ke level tertinggi tahun ini di awal sesi, didukung oleh penurunan tak terduga dalam persediaan minyak mentah AS yang dilaporkan oleh kelompok perdagangan American Petroleum Institute (API).

Namun, data resmi dari Badan Informasi Energi AS (EIA) yang dilansir Antaranews, Kamis (18/4/2019), menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah 1,4 juta barel, sekitar setengah dari penurunan yang dilaporkan oleh API.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni turun USD0,1 menjadi ditutup pada USD71,62 per barel di London ICE Futures Exchange. Selama sesi, kontrak sempat menyentuh USD72,27 per barel, tertinggi tahun ini.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei turun USD0,29 menjadi menetap pada USD63,76 per barel di New York Mercantile Exchange. Kontrak menyentuh tertinggi sesi di USD64,61 per barel, sedikit di bawah tertinggi 2019 sebesar USD64,79 pada minggu lalu.

