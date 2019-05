JAKARTA - Dalam rangka menghadapi era revolusi industri 4.0, Kementerian Perindustrian bersama Pemerintah Jerman menyelenggarakan pelatihan Master Trainer bersertifikat internasional pertama di Indonesia. Pelatihan berlangsung pada 22 April-3 Mei 2019 diikuti 16 peserta dari berbagai perusahaan yang dilaksanakan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar menerangkan, pelatihan tersebut melibatkan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Industrie-und Handelskammer (IHK/KADIN Jerman) Trier, serta The German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce (EKONID).

Jadi, lanjut Haris, setelah dinyatakan lulus, Master Trainer ditugasi memberikan pelatihan kepada calon Pelatih Tempat Kerja (PTK) yang nantinya mengembangkan program pelatihan di industri dan memberi pendampingan peserta pelatihan di industri.

