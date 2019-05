JAKARTA - Harga minyak dunia naik pada perdagangan Selasa waktu setempat pasca-dua stasiun pipa saluran minyak milik Arab Saudi menjadi sasaran serangan drone.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni naik USD0,74 menjadi USD61,78 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli naik USD1,01 menjadi ditutup pada USD71,24 per barel di London ICE Futures Exchange. Demikian seperti dilansir Xinhua, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Menteri Energi Saudi Khalid Al-Falih mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa dua stasiun pompa minyak dari pipa utama telah dihantam oleh drone yang sarat dengan bahan peledak, yang menyebabkan kebakaran di stasiun Nomor 8 dengan kerusakan terbatas.

Al-Falih mengutuk serangan itu sebagai "aksi terorisme" yang menargetkan pasokan minyak global dan bertujuan untuk mengacaukan pasokan energi internasional.

Pipa Timur-Barat sepanjang 1.200 kilometer (km) membawa minyak mentah dari ladang minyak utama Arab Saudi ke kota pelabuhan Laut Merah Yanbu di barat.

"Saudi Aramco mengambil tindakan pencegahan dan menghentikan sementara operasi pipa, karena sedang mengevaluasi situasi dan bekerja untuk memulihkan operasi stasiun pompa dan pipa yang terkena dampak," kata Al-Falih.

