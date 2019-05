JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2019. Pada kesempatan tersebut, pemegang saham menyetujui pergantian jajaran komisaris dan direksi perseroan.

"Pemegang saham menyetujui penghentian I Wayan Agus Mertayasa dari jabatannya sebagai komisaris utama, serta Parman Nataatmadja dan Maurin Sitorus dari jabatannya sebagai komisaris," ujar Direktur Utama BTN Maryono di Kantor BTN Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Dia menuturkan, untuk mengisi jabatan komisaris utama, pemegang saham setuju untuk mengangkat Asmawi Syam. Di mana Asmawi pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

"Jadi, Pak I Wayan diganti dengan Pak Asmawi Syam dan Pak Maurin diganti Pak Eko Djoeli Heripoerwanto," katanya.

Selain itu, RUPST menyepakati pemberhentian Direktur Finance, Treasury, and Strategy Iman Nugroho Soeko. Di mana pemegang saham setuju untuk menunjuk Nixon L.P Napitupulu yang kini menjabat sebagai Direktur Collection and Aset Management, juga merangkap sebagai Direktur Finance, Treasury, and Strategy.

Perubahan Pengurus ini diharapkan dapat memperkuat komposisi manajemen BTN dalam meningkatkan bisnis perseroan sesuai target 2019 dan mendukung program sejuta rumah. "Kami senantiasa akan tetap solid menjaga pertumbuhan bisnis Bank BTN, memperkuat sinergi dengan BUMN lain dan menjadi mitra terbaik Pemerintah dalam memberikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat," pungkas Maryono.

Adapun susunan pengurus Bank BTN sesuai hasil RUPST sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Maryono

Direktur IT & Operation : Andi Nirwoto

Direktur Commercial Banking : Oni Febriarto Rahardjo

Direktur Compliance : R. Mahelan Prabantarikso

Direktur Finance and Treasury & Strategy

merangkap Direktur Collection, Aset Management : Nixon L.P Napitupulu

Direktur Consumer Banking : Budi Satria

Direktur Distribution & Network : Dasuki Amsir

Direktur Strategic & Human Capital : Yossi Istanto

Komisaris

Komisaris Utama/ Independen : Asmawi Syam

Komisaris Independen : Kamaruddin Sjam

Komisaris Independen : Arie Coerniadi

Komisaris Independen : Lucky Fathul Aziz Hadibrata

Komisaris Independen : Garuda Wiko

Komisaris : Sumiyati

Komisaris : Iman Sugema

Komisaris : Eko Djoeli Heripoerwanto

(rhs)