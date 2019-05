JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini masih melemah di level Rp14.500-an per USD. Pelemahan Rupiah melemah sejak kemarin dan menjadi yang sepanjang tahun.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (23/5/2019) pukul 09.39 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 45 poin atau 0,31% ke level Rp14.525 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.488 per USD – Rp14.527 per USD.

YahooFinance juga mencatat mata uang Garuda itu melemah 21 poin atau 0,14% ke level Rp14.505 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.484 per USD – Rp14.520 per USD pada hari ini.

Sebelumnya, Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyatakan, aksi demo yang ricuh memberikan sentimen negatif pada pegerakan Rupiah hari ini. Kerusuhan membuat tekanan lebih dalam pada pasar keuangan Indonesia, setelah juga tertekan karena kondisi ekonomi global.

"Sentimen investor yang sedang negatif akibat kondisi global, kini semakin negatif," ujarnya kepada Okezone.

Piter bahkan menilai, sulit untuk Rupiah pada hari ini bisa meninggalkan level Rp14.500-an. "Rupiah sulit untuk bisa bertahan di bawah 14.500 hari ini," katanya.

