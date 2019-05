JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) usai menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam RUPST, para pemegang saham menyetujui membagikan dividen sebesar 50% dari laba bersih.

Indofood behasil mencetak penjualan sebesar Rp73,39 triliun. Sementara laba bersih pada 2018 berhasil dikumpulkan sebesar Rp4,17 triliun.

Direktur Utama Indofood Anthoni Salim mengatakan, pemegang saham sepakat untuk membagikan pembagian dividen sebesar Rp236 per lembar saham. Sebelumnya perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp65 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 29 November 2018, sehingga sisanya sebesar Rp171 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggaI 8 Juli 2019.

“Tahun ini kita baik Indofood maupun CBP bagi dividen 50% sama seperti tahun lalu,” ujarnya dalam acara konferensi pers di Indofood Tower, Jakarta, Rabu (29/5/2019)

Selain itu para pemegang saham juga sepakat untuk merombak jajaran Komisaris dan Direksi. Diposisi komisaris, pemegang saham memberhentikan Robert Charles Nicholson dari jabatan Komisaris Independen.

Posisinya digantikan oleh John William Ryan. Sementara posisi Direksi para pemegang saham memberhentikan Sulianto sebagai Direktur perseroan.

Sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Manuel Velez Pangilinan

Komisaris : Benny Setiawan Santoso Komisaris : Christopher Huxley Young Komisaris :Joseph Hon Pong Ng Komisaris : John William Ryan

Komisaris Independen : Utomo Josodirdjo

Komisaris Independen : Bambang Subianto

Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman

Jajaran Direksi

Direktur Utama : Anthoni Salim

Direktur : Franciscus Welirang

Direktur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)

Direktur : Taufik Wiraatmadja

Direktur : Paulis Molepnoto

Direktur : Joedianto Soejonopoetro

Direktur: Hendra Widiaia

Direktur : Axton Salim

