JAKARTA - Masyarakat langsung menyerbu operasi pasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) pada hari ini. Apalagi, operasi pasar ini menjual beberapa kebutuhan pangan dengan harga yang miring.

Dari pantauan Okezone di lapangan, Jumat (31/5/2019), masyarakat yang menyerbu pasar tersebut tidak hanya ibu-ibu, bapak bapak pun terlihat ikut mengantre untuk mendapatkan harga pangan yang murah. Bahkan tak hanya mereka yang menggunakan motor dan kendaraan umum, terlihat juga masyarakat yang menggunakan mobil pribadinya ikut belanja di TTIC tersebut.

Salah satu pembeli bernama Julianti ketika di tanya alasannya berbelanja adalah karena dirinya mendengar jika di operasi pasar ini menjual harga yang murah. Meskipun memang murahnya hanya sekitar Rp1000 hingga Rp 2000 per kilogramnya, namun menurutnya ini sangat membantu. Julianti sendiri membeli beras daging 2 kilogram, beras 5 kilogram dan telur ayam 2 kilogram untuk kebutuhan Lebaran.

"Iya cukup membantu biarpun bedanya Rp1.000 atau Rp2.000 juga masa," ujarnya kepada Okezone, Jumat (31/5/2019).

Sementara itu, salah seorang pembeli pria bernama Imam mengaku sedang mengantar istrinya untuk berbelanja. Apalagi dirinya mendengar sedang ada operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah di TTIC.

Menurutnya, operasi pasar ini sangat penting apalagi menjelang lebaran karena biasanya harga-harga pangan mulai naik. "Ini penting sih ya karena kan sekarang juga sudah mulai ada yang naik," ucapnya. Imam sendiri mengaku ingin berbelanja untuk masakan lebaran seperti misalnya ingin membeli beras untuk membuat ketupat, lalu daging sapi dan ayam dan yang terakhir mungkin telur.

"Iya ini buat stok lebaran kan istri mau masak opor ayam mumpung ada yang murah ya sudah sekalian saja," kata Imam.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian menggelar operasi pasar beberapa produk pertanian dan pangan menjelang lebaran. Hal ini dilakukan untuk memberikan harga pangan yang murah kepada masyarakat.

Sebagai gambaran, dalam operasi pasar ini harga cabai rawit merah dijual Rp10.000 per kilogram, cabai merah keriting Tuban Rp18.000 per kg, cabai merah keriting Sumedang Rp20.000 per kg, bawang merah Brebes Rp22.000 per kg, bawang merah batu Rp20.000 per kg.

Harga ini cukup murah jika dibandingkan dengan pantauan harga dan pasokan di Pasar Induk Kramat Jati. Harga cabai rawit merah di pasar Induk Kramat Jati Rp13.000 per kilogram , cabai merah keriting Rp24.000 per kilogram, dan bawang merah Rp23.000 per kg.

(kmj)