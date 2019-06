JAKARTA - Rangkaian pertemuan G20 pada 8-9 Juni di Fukuoka, Jepang, telah usai. Kesempatan itu digunakan oleh para menteri keuangan, gubernur bank sentral serta pejabat lembaga donor untuk berburu oleh-oleh. Tidak ketinggalan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Managing Director (MD) and Chairman of the International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde.

Namun, oleh-oleh yang diburu bukanlah untuk keperluan pribadi. Melainkan untuk cucu mereka. Seperti diketahui, Sri Mulyani dan Christine Lagarde memiliki hubungan yang baik dan profesional. Bahkan untuk urusan berburu oleh-oleh pun keduanya kompak bersama.

Kedua Eyang itu sepertinya menyempatkan untuk membeli buah tangan bukan di pusat perbelanjaan Negeri Sakura, melainkan di bandara udara sebelum kepulangan mereka ke negara masing-masing.

"Dua Eyang sibuk memilih oleh-oleh untuk cucu di AirPort Fukuoka -Jepang. Setelah Pertemuan #G20, dalam perjalanan kembali ke tempat masing-masing, sesaat sebelum boarding pesawat. Eyang Christine Lagarde dan Eyang Sri Mulyani sibuk memilih pernik-pernik oleh-oleh untuk cucu-cucunya. #G20fukuoka #christinelagarde," demikian tulis Sri Mulyani dalam akun Facebooknya, seperti dikutip Selasa (11/6/2019).

Tidak hanya sebuah tulisan, Sri Mulyani pun mengunggah foto dirinya dengan Lagarde saat memilih oleh-oleh. Menkeu juga memajang hasil perburuannya seperti jepit rambut, gelang, robot-robotan mini, dan tali sepatu.

Postingan ini pun dikomentari beragam oleh penghuni Facebook. Ada yang mengingatkan Sri Mulyani untuk memborong barang dengan tidak melebihi batas maksimal aturan Bea Cukai, ada juga yang menyebut bahwa kedua wanita ini merupakan 'Eyang Super'.

