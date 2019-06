NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street dibuka menguat tajam pada perdagangan Selasa waktu setempat. Hal ini didorong banyaknya stimulus fiskal dari China dan meredanya ketegangan antara AS dengan Meksiko.

Kabar ini tentu membuat tenang investor di tengah belum beresnya juga perang dagang antara AS dengan China.

Melansir Reuters, Selasa (11/6/2019), indeks Dow Jones Industrial Average naik 117,91 poin atau 0,45% menjadi 26.180,59. Indeks S&P 500 dibuka naik 16,54 poin atau 0,57% ke 2.903,27 dan indeks Nasdaq Composite naik 77,87 poin, atau 1,00% menjadi 7.901,04.

Sebelumnya, pada perdagangan Senin waktu setempat, saham-saham di Wall Street memperpanjang kenaikannya pada akhir perdagangan 10 Juni 2019, setelah Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan Meksiko tentang masalah imigrasi yang akan memungkinkan Meksiko untuk menghindari tarif AS, meredakan beberapa kekhawatiran perdagangan di pasar.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 78,74 poin atau 0,30% menjadi ditutup di 26.062,68 poin. Indeks S&P 500 bertambah 13,39 poin atau 0,47% menjadi berakhir di 2.886,73 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 81,07 poin atau 1,05% lebih tinggi menjadi 7.823,17 poin.

Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan saham-saham consumer discretionary dan teknologi masing-masing naik 1,05% dan 0,98%, memimpin kenaikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Namun, layanan utilitas, real estat, dan komunikasi mengalami kesulitan.

