JAKARTA – Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) bersama dengan Refinitiv serta Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar acara “Investing in Indonesia - A Look at Quantitative Trends” pada sore ini di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 88 perusahaan Manajer Investasi dari 91 total perusahaan yang ada di Indonesia.

Ketua Umum AMII Edward Lubis mengatakan, acara tersebut mencakup beberapa hal yaitu, tren kuantifikasi di Indonesia dan di seluruh dunia, bagaimana faktor pasar, seperti nilai, momentum, dan kualitas dapat ditingkatkan untuk menghasilkan alpha, menggunakan StarMine untuk memberikan keunggulan dalam proses investasi.

“Acara ini ditargetkan untuk manajer portofolio dan analis dan akan fokus pada tren investasi terbaru di Indonesia,” ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Secara khusus, acara ini akan membahas perubahan ke metode penelitian yang lebih kuantitatif. Selain itu, melalui acara ini juga akan memberikan wawasan kunci tentang bagaimana perusahaan investasi dapat memanfaatkan model dan konten yang kurang dimanfaatkan untuk menghasilkan alfa dan mendorong likuiditas.

“Acara ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana model unik dan set konten dapat membantu perusahaan investasi dalam perjalanan kuantitatif ini,” jelasnya.

Menurut Edward, dalam pencarian yang menantang untuk kinerja, perusahaan investasi semakin menggabungkan metode penelitian kuantitatif dalam proses penelitian fundamental mereka.Ketika basis pengguna yang menggunakan metode kuantitatif tumbuh dan menciptakan lebih banyak kompetisi, kebutuhan untuk mengembangkan ide-ide yang berbeda dengan kecepatan ke pasar telah menjadi penting untuk mencapai alpha.

“Kunci untuk membuka kunci alpha adalah akses ke penyedia terkemuka data yang berbeda, unik, dan berharga,” kata Edward.

