JAKARTA – PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) membukukan pendapatan yang meningkat signifikan sebesar 195% atau menjadi hampir tiga kali lipat menjadi Rp117,9 miliar pada periode Januari- Maret 2019 dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp39,9 miliar.

Direktur Urban Jakarta Propertindo Tri Rachman Batara menyatakan, kinerja pendapatan perseroan pada kuartal I/ 2019 seluruhnya ditopang oleh penjualan apartemen yang melesat 655% atau hampir tujuh kali lipat menjadi Rp117,9 mi liar dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp15,6 mi liar. Pada periode tiga bulan pertama tahun ini perseroan tidak menjual tanah dibandingkan periode sama tahun lalu yang menjual Rp24,3 miliar. Batara, sapaan akrabnya, menyatakan pendapatan terbesar diperoleh dari pengakuan penjualan Apartemen Urban Sky senilai Rp104,1 miliar yang menyumbang 88% dari total pendapatan perseroan pada kuartal I/2019.

“Dengan capaian kinerja keuangan pada kuartal I, kami optimistis bisa mencapai target pertumbuhan bisnis hingga akhir tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya,” kata Batara di Jakarta, kemarin. Seiring kenaikan pendapatan, perseroan juga mencatatkan kenaikan beban pokok dari sebelumnya Rp17,1 miliar pada kuartal I/2018 menjadi Rp85,8 miliar pada kuartal I/2019. Perseroan membukukan laba bruto Rp32,1 miliar pada kuartal I/2019 dan laba bersih Rp30,1 mi liar atau meningkat 81% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Pada perdagangan Kamis (13/6), harga saham URBN ditutup di level Rp2.370 per saham atau sama dengan penutupan perdagangan Rabu (12/6) dengan nilai kapitalisasi pasar Rp7,66 triliun. Se cara year to date, saham URBN naik 16% dari sebelumnya Rp2.030 per 31 Desember 2018. Sejak resmi IPO pada 10 Desember 2018, saham URBN telah meningkat 98%.

