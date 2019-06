JAKARTA - Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) membeli salah satu properti pribadi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Properti dalam bentuk mansion (rumah mewah) tersebut berlokasi di Beverly Hills, California, Los Angeles, AS.

Special Assistant untuk HT Veranika Gunawan membenarkan kabar pembelian rumah tersebut. HT membeli rumah itu melalui perusahaan pribadinya, yakni Hillcrest Asia Limited.

"Sehubungan dengan pemberitaan berbagai media mengenai kabar Bapak Hary Tanoesoedibjo membeli rumah Presiden AS Donald Trump di AS, bersama ini kami mengonfirmasi dan memastikan bahwa memang benar Bapak Hary Tanoesoedibjo telah membeli rumah Presiden AS Donald Trump di Beverly Hills melalui perusahaan pribadinya Hillcrest Asia Limited," ujar Veranika di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Kabar pembelian rumah tersebut ramai diperbincangkan sejak kemarin. Dikutip dari Washington Post, sebuah akta yang terdaftar di kantor pemerintahan bagian Los Angeles pada 31 Mei menunjukkan Putra Tertua Trump, Donald Trump Junior menandatangani properti tersebut melalui Hillcrest Asia Ltd. (iNews.id)

