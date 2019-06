JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kepada sektor swasta di Asia Tenggara agar terus agar terus mencari peluang di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Hal tersebut ia katakan dalam Pertemuan Pemimpin ASEAN dengan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) di Hotel Athenee Bangkok.

Menurut Jokowi, menghadapi perang dagang AS-China, seluruh negara di kawasan Asia Tenggara ini perlu untuk memperkuat intergarsinya. Sebab, bisa saja perang dagang AS-China ini menggaggu stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan.

"Di forum dengan ASEAN-BAC saya menyampaikan dorongan kepada sektor swasta ASEAN agar terus mencari peluang di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok sambil terus perkuat jejaring untuk memperkokoh integrasi," ujarnya dikutip dari akun instagram @Jokowi di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Jokowi juga meminta kepada generasi muda yang ada di kawasan Asean ini untuk bekerja secara cepat dan penuh dengan inovasi. Karena saat ini dunia juga berubah begitu cepatnya.

"Di hadapan Perwakilan Pemuda ASEAN saya meminta generasi muda di kawasan ini bekerja cepat, terus berinovasi, dan berpikir out of the box. Mereka juga harus selalu menjadi agen perdamaian dan toleransi," jelasnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menghadiri pertemuan dengan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi berharap agar ASEAN dan AIPA dapat berkolaborasi dengan baik pada pemajuan dan perlindungan HAM dan hak-hak perempuan, perlindungan anak hingga pekerja migran, serta demokrasi dan perdamaian di kawasan.

"Dengan kolaborasi di bidang-bidang itu, ASEAN akan semakin bermanfaat bagi rakyatnya dan semakin dihormati di dunia," ucapnya.

