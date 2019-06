NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka dua arah (mixed) pada perdagangan hari ini. Sentimen perang dagang hingga jelang pidato pejabat Bank Sentral AS (The Fed) menghantui gerak Wall Street.

Gerak Wall Street dibayangi meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan pembicaraan lebih lanjut soal perang dagang AS-China. Selain itu, investor juga masih menunggu pidato pejabat The Fed.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (25/6/2019), indeks Dow Jones Industrial Average naik 4,07 poin, atau 0,02% ke level 26.731,61.

Sementara itu, indeks S&P 500 dibuka naik tipis 0,43 poin, atau 0,01% ke 2.945,78. Sementara, indeks Nasdaq Composite turun 0,43 poin atau 0,01%, menjadi 8.005,27.

Seperti yang diketahui, investor menunggu pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di KTT G20 minggu ini.

Saat ini pelaku pasar berharap Trump dan Xi akan menyepakati sesuatu untuk meredakan perang dagang yang membuat perlambatan ekonomi global.

