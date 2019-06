JAKARTA - Harga emas naik lebih dari 1% pada perdagangan Senin waktu setempat. Kenaikan harga tersebut karena dolar Amerika Serikat (AS) jatuh dan menanikan sikap Presiden AS Donald Trump yang akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran.

Melansir Reuters, Selasa (25/6/2019), Spot gold naik 1,2% menjadi USD1,415.16 per ounce. Kemudian emas berjangka AS menetap 1,3% pada USD1,418.20 per ons.

"Emas memegang beberapa keuntungan didorong oleh merosotnya dolar dan meningkatkan safe haven permintaan di belakang Presiden Trump mengancam akan memaksakan baru sanksi terhadap Iran," kata Ahli Strategi Pasar RJO Berjangka Alex Turro.

Harga emas telah meningkat lebih dari 8% bulan ini, dan sekitar USD75 per ons selama seminggu terakhir. Holdings dari ETF yang didukung emas terbesar di dunia, SPDR Gold Trust melonjak 4,6% pada hari Jumat dari hari sebelumnya persentase kenaikan harian terbesar sejak September 2008.

Spekulan juga meningkatkan sikap bullish mereka di emas COMEX dalam seminggu hingga 18 Juni, Perdagangan Berjangka Komoditas AS.

Perak naik 0,4% lebih tinggi menjadi USD15,41 per ons dan platinum naik 0,7% menjadi USD811,36.

