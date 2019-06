JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah tetap berada di level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis(27/6/2019) pukul 08.58 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange masih melemah 52,5 poin atau 0,37% ke level Rp14.177 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.140 per USD – Rp14.177 per USD.

YahooFinance mencatat mata uang Garuda melemah 55 poin atau 0,38% ke level Rp14.175 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.120 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Sementara itu, dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena investor mempertimbangkan pernyataan terbaru Presiden Federal Reserve St. Louis, James Bullard tentang penurunan suku bunga mendatang.

Bullard, yang secara luas dipandang sebagai salah satu pejabat The Fed yang paling dovish, menyatakan sikap yang kurang dovish pada Selasa (25/6/2016), mengatakan bahwa penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin akan terlalu banyak pada Juli, karena kondisi ekonomi tidak akan memerlukan langkah sejauh itu.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,07% menjadi 96,2134 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1369 dari USD1,1372 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2688 dari USD1,2694 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,6984 dari USD0,6959.

