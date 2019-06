JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah pada pembukaan perdagangan jelang akhir pekan. Rupiah tetap berada di level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (28/6/2019) pukul 08.54 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah tipis 3 poin atau 0,02% ke level Rp14.143 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.132 per USD – Rp14.143 per USD.

Baca Juga: Dolar AS Melemah di Tengah Data Pengangguran dan PDB

YahooFinance mencatat mata uang Garuda melemah 5 poin atau 0,03% ke level Rp14.140 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.120 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Pelemahan Rupiah ini bersamaan dengan melemahnya dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena investor mencerna sejumlah data ekonomi utama yang beragam.

Baca Juga: Menanti Putusan MK, Rupiah Terus Menguat ke Rp14.140/USD

Klaim pengangguran awal AS naik secara tidak terduga minggu lalu, mencapai level tertinggi dalam tujuh minggu, yang menunjukkan melemahnya kekuatan pasar tenaga kerja negara itu.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,03% menjadi 96,1858 pada akhir perdagangan.

(dni)