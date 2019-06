JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) menguat tipis pada perdagangan akhir pekan ini. Rupiah pada perdagangan sore ini bergerak ke level Rp14.100 per USD.

Dilansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (28/6/2019) pukul 16.47 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 13,7 poin atau 0,01% ke level Rp14.126 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.101 per USD – Rp14.145 per USD.

Adapun pada YahooFinance tercatat mata uang Garuda terapresiasi 10 poin atau 0.07% ke level Rp14.125 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.095 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menilai pergerakkan Rupiah yang stabil ini didorong sentimen pertemuan antara Amerika Serikat (AS) dan China terkait perang dagang di forum G20. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 memang tengah berlangsung sejak 28-29 Juni 2019 di Osaka, Jepang.

"Nilai tukar Rupiah masih stabil dikarenakan masih menunggu keputusan perang dagang Amerika Serikat dan China," Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo di Gedung BI, Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Dia menyatakan, Bank Sentral masih melihat kemungkinan 50:50 untuk kedua pihak menyelesaikan konflik perdagangan dalam pertumbuan minggu ini. "Tapi dalam perkembangan terakhir, positifnya juga sudah muncul bahwa kemungkinan akan ada deal yang mengarah ke penyelesaian," kata dia.

