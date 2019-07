JAKARTA - Sejak harga tiket pesawat membumbung tinggi, harga avtur ikut menjadi perhatian. Bahan bakar memang biasanya mendominasi besaran harga tiket. Namun, ternyata PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN Migas Tanah Air justru menyatakan harga avtur di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, adalah yang paling murah.

"Siapa yang bilang mahal? Saya kasih ya datanya," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam acara Halalbihalal, di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Dia memaparkan, data per 1 Juli 2019, harga avtur Pertamina Rp8,515 per liter. Sementara, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, di level Rp 12.624 per liter.

"Kementerian ESDM kan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) harga batas atas-bawah. Nah kita ingin menggambarkan, harga yang ditetapkan Pertamina jauh di bawah harga yang diperbolehkan oleh Kementerian ESDM," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Nicke, Pertamina sudah mengatur sedemikian rupa agar harga avtur menjadi kompetitif, sehingga bisa mensupport industri. Di sisi lain, Pertamina juga harus menjaga permintaan avtur meningkat. Menurutnya, permintaan turun juga akan membahayakan bagi Pertamina. "Karena produksi jadi tidak terserap," imbuhnya. Baca juga: Arus Balik, Konsumsi Avtur di Bandara Adi Soemarmo Solo Turun 40% Berdasarkan data WFS Shell dan China National Aviation Fuel (CNAF) dan Blue Sky (per Februari 2019) yang selalu diterbitkan secara periodik, harga avtur Pertamina di Soekarno Hatta USD42,3 sen per liter. Harga tersebut lebih murah dibandingkan dengan beberapa harga avtur di bandara internasional lainnya, seperti Changi, Singapura sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia yang mencapai USD56,8 sen per liter, dan bandara di China yang sebesar USD46,13 sen per liter-nya. Bahkan harga avtur Pertamina ini, perbandingannya dua kali lipat lebih murah dibanding bandara SYD Kingsford di Australia dengan harga USD103,11 sen per liter.