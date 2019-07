NEW YORK - Kurs dolar AS sedikit menguat terhadap sekeranjang mata uang utama saingannya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena para pelaku pasar dengan cemas menunggu lebih banyak petunjuk tentang langkah selanjutnya dari bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed) pada suku bunga.

Melansir laman antaranews, Jakarta, Rabu (10/7/2019), Ketua Fed Jerome Powell dijadwalkan akan memberikan kesaksian setengah tahunan di hadapan kongres pada Rabu dan Kamis waktu setempat. Para pedagang akan meneliti pernyataannya untuk petunjuk tentang pembaruan kebijakan moneter bank sentral.

Ini terjadi ketika para investor memperkirakan langkah penurunan suku bunga segera oleh The Fed untuk memacu pertumbuhan.

Ekspektasi pasar untuk penurunan suku bunga Juli mencapai 100 persen, menurut alat FedWatch CME Group. Namun, peluang untuk pemangkasan yang lebih agresif berkurang secara signifikan setelah rilis laporan pekerjaan yang lebih kuat dari yang diperkirakan pada Jumat 5 Juli 2019.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,11 persen menjadi 97,4953 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1207 dolar AS dari 1,1211 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2466 dolar AS dari 1,2512 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,6927 dolar AS dari 0,6971 dolar AS.

Dolar AS dibeli 108,87 yen Jepang, lebih tinggi dari 108,72 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9935 franc Swiss dari 0,9939 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3126 dolar Kanada dari 1,3096 dolar Kanada.