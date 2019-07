NEW YORK - Kurs dolar AS naik terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), menyusul laporan data terbaru pekerjaan Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan.

Mengutip laman antaranews, Jakarta, Selasa (9/7/2019), biro statistik Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menambahkan 224.000 lapangan pekerjaan nonpertanian pada Juni, dan tingkat pengangguran naik tipis menjadi 3,7 persen.

Jumlah total pekerjaan nonpertanian pada Juni jauh lebih tinggi dari angka bulan sebelumnya (Mei) sebesar 72.000, dan lebih tinggi dari perkiraan para ekonom sekitar 165.000 yang disurvei oleh The Wall Street Journal.

Data tersebut datang ketika para investor memberi harapan tinggi untuk langkah penurunan suku bunga segera oleh bank sentral AS untuk memacu pertumbuhan.

Namun, laporan ketenagakerjaan yang kuat dapat mengurangi peluang bank sentral menurunkan suku bunganya secara agresif pada tahun ini, catat para ahli.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,11 persen menjadi 97,3873 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi 1,1211 dolar AS dari 1,1221 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2512 dari USD1,2526 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,6971 dari USD0,6979.



Dolar AS dibeli 108,72 yen Jepang, lebih tinggi dari 108,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9939 franc Swiss dari 0,9919 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3096 dolar Kanada dari 1,3083 dolar Kanada.