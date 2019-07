JAKARTA - Direktur Program Indef Esther Sri Astuti menanggapi pidato Presiden Joko Widodo tentang visi Indonesia. Menurutnya, upaya Jokowi untuk membawa Indonesia yang lebih baik patut diacungi jempol.

Namun dirinya mengingatkan jika untuk menjadi apa yang dicita-citakan, Indonesia harus bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung pada negara lain. Dirinya menggambarkan Indonesia harus bisa seperti karakter The Hobbit dalam film Lord of The Rings.

“Meski kita dianggap sebagai negara kecil yang kurang diperhitungkan, kami imbau bahwa pak Presiden juga harus belajar dari metodologi epic lainnya yakni Lord of The Rings,” ujarnya dalam acara diskusi Indef di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Menurut Esther, The Hobbit di film Lord of Ther Rings memang memiliki tubuh yang kecil dan relatif lemah. Namun di balik tubuh kecilnya justru mempunyai peranan untuk menyelamatkan dunia.

Pada film itu juga para Peri Elf dan Orc berperang memperebutkan cincin sakti. Namun siapa yang sangka yang mampu menghancurkan cincin itu adalah orang yang memiliki tubuh mungil dan relatif lemah.

“Dari situ kita dapat petik (pelajaran) bahwa kita tidak perlu bergantung dengan negara lain,” ucapnya.

Esther juga mengamini jika memang perekonomian dunia ini persaingannya sangat sengit dan bahkan bisa menguncang perekonomian dunia. Akan tetapi, harus diingat pula jika Indonesia tidak terlalu berdampak pada kondisi dunia atau yang biasa disebut ‘winter is coming’. Maksudnya adalah, Indonesia seharusnya bisa terus tumbuh meskipun negara lain ataupun kondisi di luar sedang bergejolak. Tentunya dengan satu syarat bahwa Indonesia harus bisa mewujudkan kemandirian ekonominya sendiri. “Presiden Jokowi juga nilai seakan-akan kita bergantung dalam pemimpin-pemimpin dunia. Kami mempertanyakan kenapa harus bergantung. Biarlah winter melanda ekonomi dunia, tapi kita tidak punya winter,” katanya.