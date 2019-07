JAKARTA - Pengamat ekonomi (Ekonom) memprediksi Bank Indonesia masih akan menahan suku bunga acuannya atau BI 7 Days Repo Rate pada bulan ini. Artinya suku bunga acuan pada bulan Juli masih berada di level 6%.

Asal tahu saja, Bank Indonesia akan melakukan Rapat Dewan Gubernur pada 17 dan 18 Juli 2019. Dalam rapat tersebut salah satu yang menjadi pembahasan adalah mengenai suku bunga acuannya.

Saat ini, BI 7-Days Repo Rate berada di level 6%. Level tersebut sudah bertahan selama delapan bulan, dari November 2018.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, memang jika dilihat tren seharusnya bisa turun. Namun untuk bulan ini, dirinya memprediksi suku bunga acuan masih berada dilevel 6%

"Saya pribadi melihatnya pasti turun, tapi timing-nya kemungkinan kalau besok (suku bunga acuan Juli 2019) masih di 6%," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Aviliani menjelaskan, meskipun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat saat ini menguat, namun penurunan suku bunga belum bisa dilakukan pada bulan ini. Mengingat, BI masih fokus untuk menjaga penguatan Rupiah hingga stabil. "Kalau saya melihatnya kemungkinan baru Agustus untuk bisa (diturunkan suku bunga). Karena takutnya Rupiah baru menguat, kemudian bunga naik, nanti Rupiah justru melemah lagi," katanya. Menurut Aviliani, penurunan suku bunga diperkirakan akan dilakukan pada Agustus. Namun jika mengacu pada market penurunan akan dilakukan pada bulan ini hingga 50 basis poin alias 0,5%. "Saya lihat Rupiah kan baru menguat, saya rasa kalau pasar itu sudah mem-punish bisa turun antara 25-50 basis poin. Nah sekarang tinggal apakah gubernurnya berani untuk menurunkan sekarang," katanya.