WASHINGTON - Saham-saham di Wall Street dibuka melemah tipis pada perdagangan hari ini. Hal ini dikarenakan saham-saham di perbankan mengalami penurunan.

Melansir laman Reuters, Jakarta, Selasa (16/7/2019), Dow Jones Industrial Average turun 9,84 poin atau 0,04% menjadi 27.349,32. S&P 500 dibuka lebih rendah sebesar 2,17 poin, atau 0,07% pada 3,012,13.

Sedangkan, Nasdaq Composite turun 6,53 poin, atau 0,08%, menjadi 8.251,66 pada bel pembukaan.

Wall Street melemah karena adanya laporan triwulan dari perusahaan pinjaman. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut adalah JPMorgan Chase, Goldman Sachs dan Wells Fargo.

Sebelumnya, Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street berakhir menguat pada perdagangan Senin 15 Juli 2019. Indeks acuan S&P 500 sedikit berubah pada penutupan setelah bergerak antara wilayah positif dan negatif sepanjang sesi, ketika Citigroup Inc (C.N) memulai musim laba dengan laporan triwulanan yang beragam.

Bank melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan tetapi juga turun dalam margin bunga bersihnya. Penurunan margin bunga bersih memicu penurunan saham-saham bank lain di tengah kekhawatiran bahwa hal itu akan menunjukkan keuntungan yang lebih rendah di industri karena suku bunga telah turun.

Meskipun saham Citigroup menghapus hampir semua kerugiannya hingga berakhir hanya 0,1% lebih rendah, indeks bank S&P 500 melemah 1,0%. Saham JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc dan Wells Fargo & Co, semuanya siap melaporkan hasil keuangan mereka pada Selasa turun lebih dari 1%.

