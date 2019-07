JAKARTA - Nilai tukar Rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) usai pengumuman 7 Day Repo Rate yang diturunkan jadi 6,75%. Meskipun menguat, Rupiah masih berada di level Rp13.900-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (18/7/2019) pukul 17.12 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 22,5 poin atau 0,16% ke level Rp13.980 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.925 per USD – Rp13.981 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat mata uang Garuda menguat 20 poin atau 0,14% ke level Rp13.955 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.920 per USD – Rp13.979 per USD pada hari ini.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juli 2019 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis points (bps). Dengan demikian, suku bunga acuan BI menjadi berada di level 5,75% dari level 6%.

Ini menjadi bulan pertama Bank Sentral menurunkan suku bunga acuannya, setelah sepanjang paruh pertama tahun 2019 memutuskan menahan suku bunga acuan. Adapun kini suku bunga Deposit Facility (DF) menjadi di level 5% dan Lending Facility (LF) pada level 6,50%.

