JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sedikit melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah tertekan dolar AS ke level Rp13.900-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Selasa (16/7/2019) pukul 17.07 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 15,5 poin atau 0,11% ke level Rp13.935 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.905 per USD – Rp13.938 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat mata uang Garuda melemah 15 poin atau 0,11% ke level Rp13.930 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.900 per USD – Rp13.938 per USD pada hari ini.

Sebelumnya, kurs dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), ketika pound Inggris turun tertekan kekhawatiran atas potensi Brexit tanpa kesepakatan di tengah perkembangan terbaru pada masalah-masalah yang relevan.

Calon Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah diperingatkan oleh pengusaha wanita Gina Miller bahwa dia akan menghadapi tantangan hukum jika dia berusaha memaksa Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) dengan menangguhkan Parlemen Inggris.

(rzy)