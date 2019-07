JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada perdagangan hari ini di tengah rilis perkembangan stabilitas keuangan. Rupiah berada di level Rp14.000-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Selasa(30/7/2019) pukul 16.55 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 7 poin atau 0,05% ke Rp14.027 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.018-Rp14.036 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 5 poin atau 0,04% ke Rp14.020 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.006 per USD-Rp14.035 per USD.

Bank Indonesia (BI) mencatat kurs tengah Rupiah berada di level Rp14.034 per USD. Angka tersebut melemah dibandingkan periode sebelumnya di Rp14.010 per USD.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal II-2019 terjaga dengan baik. Kesimpulan itu didapatkan sebagai hasil rapat berkala dari KSSK mengenai stabilitas sistem keuangan di tahun 2019.

KSSK diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terdiri dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah. "Rapat menyimpulkan, bahwa stabilitas keuangan kuartal II terjaga dengan baik. Dalam rapat tersebut kami melihat stabilitas sitem keuangan domestik tetap baik, ditopang industri perbankan yang tetap sehat dan pasar keuangan domestik yang cukup kondusif," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers.