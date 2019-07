JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis. Rupiah masih berada di level Rp14.000-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (29/7/2019) pukul 17.12 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 11 poin atau 0,08% ke Rp14.020 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.998-Rp14.023 per USD.

 Baca juga: Awal Pekan, Rupiah Sedikit Menguat ke Rp14.007 per USD

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 16 poin atau 0,11% ke Rp14.015 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.999 per USD-Rp14.112 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat, karena investor mencerna tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS pada kuartal kedua yang lebih baik dari ekspektasi pasar.

 Baca juga: Akhir Pekan, Rupiah Kian Tertekan ke Rp14.008 per USD

Melansir laman antaranews, Jakarta, Sabtu 27 Juli 2019, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,19 persen menjadi 98,0124 pada akhir perdagangan.

PDB AS tumbuh pada tingkat tahunan 2,1 persen di kuartal kedua, melambat dari ekspansi 3,1 persen pada kuartal sebelumnya, data yang dirilis Jumat 26 Juli 2019 oleh Departemen Perdagangan AS menunjukkan.

Angka itu lebih baik daripada angka 1,8 persen yang diprediksi oleh sekelompok ekonom yang disurvei oleh Reuters.

(rzy)