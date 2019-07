JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis pada perdagangan sore ini. Rupiah masih berada di level Rp14.000-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (26/7/2019) pukul 17.11 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 31 poin atau 0,23% ke Rp14.008 per USD. Mengawali pergerakan pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.000-Rp14.012 per USD.

Baca Juga: Bos BI Beberkan Alasan Rupiah Mondar-mandir di Rp13.900-14.000 per USD

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 31 poin atau 0,22% ke Rp14.006 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.975 per USD-Rp14.112 per USD.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Rupiah saat ini cenderung fluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh teknikal dari kondisi ekternal.

"Karena rupiah cenderung bergerak variatif yang mana mengalami pelemahan dan terkadang mengalami penguatan. Apabila naik turun itu faktor teknikal bukan dari fundamental. Pasalnya merespons dari global apalagi dari Eropa yang keputusan dari bank sentral Eropa serta kondisi brexit itu meningkat dan menimbulkan dolar menguat," ujar Perry.

Baca Juga: Rupiah Dipukul Balik ke Rp14.002/USD

Dia menuturkan bahwa pergerakan rupiah sampai saat ini masih stabil. Hal itu didorong dengan aliran modal asing yang cukup deras. Di mana aaat ini aliran modal mencapai Rp192,5 Triliun.

"Dan ketiga nilai tukar bergerak stabil faktornya aliran modal aisng sebagai faktor yang cukup positif. Kami (BI) pun menjaga kondisi pasar," ungkap dia.

(fbn)