JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada perdagangan pagi ini. Rupiah berada di level Rp14.000-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Selasa(30/7/2019) pukul 09.00 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 14 poin atau 0,10% ke Rp14.034 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.021-Rp14.034 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 15 poin atau 0,10% ke Rp14.030 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.006 per USD-Rp14.032 per USD.

Kurs dolar AS sedikit menguat terhadap sejumlah mata uang utama saingannya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), ketika para pelaku pasar menunggu hasil pertemuan penting Federal Reserve.

Bank sentral AS akan memulai pertemuan kebijakan moneter dua hari pada Selasa waktu setempat, dan akan mengumumkan keputusannya apakah akan menyesuaikan suku bunga atau mempertahankan pada Rabu 31 Juli 2019.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik tipis 0,04% menjadi 98,0501 pada perdagangan terakhir.

Pada perdagangan akhir di New York, euro naik menjadi USD1,1146 dari USD1,1126 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2223 dari USD1,2383 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,6901 dari USD0,6906.

(fbn)