JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak dua arah (mixed) pada perdagangan sore ini. Rupiah masih terjebak di level Rp14.000-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (31/7/2019) pukul 17.02 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat tipis 6 poin atau 0,04% ke Rp14.021 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.009-Rp14.027 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 20 poin atau 0,10% ke Rp14.020 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.000 per USD-Rp14.029 per USD.

Seperti diketahui, kurs dolar AS sedikit berubah terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena para pelaku pasar menunggu keputusan Federal Reserve tentang suku bunga.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik tipis 0,01 persen menjadi 98,0562 pada pukul 15.00 waktu setempat (19.00 GMT).

Bank sentral AS memulai pertemuan kebijakan moneter dua hari pada Selasa (30/7) dan akan mengumumkan keputusannya apakah akan menyesuaikan suku bunga pada Rabu sore waktu setempat.

