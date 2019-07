JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat pada perdagangan pagi ini. Rupiah kini tinggalkan level RP14.000 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin(15/7/2019) pukul 09.02 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 28 poin atau 0,20% ke level Rp13.979 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.967 per USD – Rp13.993 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat mata uang Garuda menguat 34 poin atau 0,24% ke level Rp13.965 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.995 per USD – Rp13.999 per USD pada hari ini.

Seperti diketahui, pergerakan dolar sedang melandai. Hal ini dikarenakan investor sedang memantau data-data perekonomian AS.

Dalam minggu yang berakhir 6 Juli, klaim data pengangguran awal Amerika Serikat untuk mengukur angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tercatat 209.000. Turun 13.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya, ungkap Departemen Tenaga Kerja AS.

Para ekonom yang disurvei oleh MarketWatch memperkirakan klaim baru mingguan akan mencapai total 221.000 yang disesuaikan secara musiman.

Indeks Harga Konsumen (IHK) AS naik 0,1 persen pada Juni, kenaikan yang sama dengan Mei, kata Biro Statistik Tenaga Kerja.

