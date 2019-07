JAKARTA - Nilai tukar Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pada penutupan hari ini. Rupiah kini berada di level Rp13.900-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (17/7/2019) pukul 16.56 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 47 poin atau 0,34% ke level Rp13.982 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.940 per USD – Rp13.985 per USD.

Baca juga: Sore Ini, Rupiah Setop di Rp13.935/USD

Sementara itu, YahooFinance mencatat mata uang Garuda melemah 50 poin atau 0,36% ke level Rp13.980 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.930 per USD – Rp13.985 per USD pada hari ini.

Sebelumnya, Nilai tukar Rupiah melemah tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal perdagangan hari ini. Rupiah kini berada di level Rp13.900-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, pukul 09.02 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 14 poin atau 0,10% ke level Rp13.949 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.940 per USD – Rp13.949 per USD.

Baca juga: Rupiah Semakin Menguat ke Rp13.919/USD

Kurs dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena para pelaku pasar menyambut data penjualan ritel yang lebih baik dari perkiraan.

Penjualan ritel dan jasa-jasa makanan AS meningkat 0,4% pada Juni dari bulan sebelumnya, mencapai USD519,9 miliar, Departemen Perdagangan melaporkan Selasa (16/7). Padahal para ekonom yang disurvei oleh MarketWatch memperkirakan kenaikan 0,1%.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,48% menjadi 97,4012 pada akhir perdagangan.

(rzy)