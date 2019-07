JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2019. Kini suku bunga acuan BI menjadi 5,75% dari level 6%.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyatakan, pelonggaran kebijakan moneter ini pun memberikan angin segar bagi perbankan. Dirinya berharap tren penurunan suku bunga masih bisa berlanjut ke depannya.

"Kita gembira BI sudah menurunkan bunga 25 bps, tapi memang bunga deposito BCA sudah diturunkan 25% sejak 1 Juli. Kita harap The Fed juga menurunkan bunga, dan ke depannya diharapkan bunga bisa turun lagi," ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Menurutnya, penurunan suku bunga ini menjadi sinyal positif di tengah tantangan perbankan menghadapi likuiditas yang ketat. Kata Jahja, saat ini perbankan harus sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Sebab, menengok loan to deposits ratio (LDR) industri yang terus bergerak naik ke level 96% (year on year/yoy) per Mei 2019.

"Ini harus hati-hati melepas kredit harus optimal, karena likuiditas ketat. Dengan LDR industri terus bergerak dari 94% kini 96%, ini pas kalau pertumbuhan kredit pas-pasan. Kalau agresif tapi sumber dananya kecil, ya susah," ujarnya.

Jahja mengaku masalah likuiditas bukan hal sepele sehingga harus jadi fokus perbankan. Pertumbuhan kredit industri hingga Mei 2019 mencapai 11,2%, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) secara industri hampir tidak ada pertumbuhan alias flat yakni 0,7% yoy.

“Jadi ini menggambarkan betapa ketatnya likuiditas di pasar, kalau kredit terus digenjot. Ya seharusnya santai saja, kredit sesuai permintaan pasar, disalurkan secara prudent (hati-hati), yang bagus dan prospektif, enggak usah digenjot-genjot," ujarnya.

Untuk diketahui, sepanjang semester I-2019 BCA telah menyalurkan kredit sebesar Rp565,2, tumbuh 11,5% yoy dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp481 triliun. Realisasi itu terdiri kredit korporasi dengan tumbuh 14,6% yoy menjadi Rp219,1 triliun. Kemudian kredit komersial dan UKM tercatat sebesar Rp189,2 triliun atau tumbuh 12,5% yoy. Sementara kredit konsumer meningkat 6,4% yoy menjadi Rp152,0 triliun. Kredit konsumer tersebut berasal dari kredit beragun properti yang tumbuh 11,2% yoy menjadi Rp90,7 triliun. Sebaliknya, kredit kendaraan bermotor turun 1,5% yoy menjadi Rp48,2 triliun, yang dipengaruhi oleh penurunan pembiayaan kendaraan roda dua. Sementara itu, saldo outstanding kartu kredit tumbuh 6,0% yoy menjadi Rp13,1 triliun pada Juni 2019. Di periode yang sama, pembiayaan Syariah meningkat 4,3% yoy menjadi Rp4,9 triliun. Seiring dengan pertumbuhan kredit, BCA mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,6% yoy menjadi Rp673,9 triliun. Di mana dana murah (CASA) yakni giro dan tabungan tumbuh 5,9% yoy menjadi Rp510,4 triliun, dengan porsi sebesar 75,7% dari total DPK. Sementara dari dana deposito meningkat 18,1% yoy menjadi Rp163,5 triliun. Adapun untuk rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) dan kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) pada level masing-masing sebesar 23,6% dan 79,0%. Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) juga tercatat berada pada level yang dinilai dapat ditoleransi, yakni sebesar 1,4%.