NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka melemah pada perdagangan Kamis waktu setempat. Hal tersebut sebagai bentuk respons terhadap beragamnya laporan kinerja perusahaan AS. Selain itu, Wall Street melemah, usai Bank Sentral Eropa akan menurunkan suku bunga acuannya.

Dow Jones Industrial Average turun 22,58 poin atau 0,08% pada pembukaan menjadi 27.247,39. S&P 500 dibuka lebih rendah sebesar 3,30 poin atau 0,11%, pada 3,016,26. Nasdaq Composite turun 26,82 poin, atau 0,32%, menjadi 8.294,68 pada bel pembukaan.

Melansir Reuters, Kamis (25/7/2019), sebagai contohnya, saham Tesla Inc (TSLA.O) jatuh 12,3%, hal tersebut menjadi tekanan pada indeks Nasdaq. Di mana produsen mobil kembali mengalami penurunan laba sekali karena kehilangan target penjualan selama kuartalan.

Di sisi lain, 3M Co naik 4,5% setelah konglomerat manufaktur itu mengulangi perkiraan laba setahun penuh, meskipun pertumbuhan di pasar profil tinggi melambat seperti China.

Kemudian, saham Facebook naik 1%, setelah raksasa media sosial melaporkan pendapatan kuartalan yang melampaui perkiraan. Akan tetapi, aturan baru dan perubahan produk yang bertujuan melindungi privasi pengguna akan memperlambat pertumbuhan pendapatannya ke tahun depan. Dua minggu memasuki musim pendapatan kuartal kedua, sekitar 77% dari 138 perusahaan S&P 500 telah melaporkan laporan keuangannya. Sejauh ini telah melampaui estimasi pendapatan. Ford Motor turun 4,6%, setelah pembuat mobil melaporkan laba lebih rendah dari yang diperkirakan, terbebani oleh biaya untuk merestrukturisasi unitnya di Eropa dan Amerika Selatan, dan memberikan perkiraan pendapatan setahun penuh yang mengecewakan.