JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kian melemah pada perdagangan pagi ini. Rupiah mulai mendekati level Rp14.100 an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis(1/8/2019) pukul 09.06 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 73 poin atau 0,52% ke Rp14.095 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.067-Rp14.107 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 78 poin atau 0,55% ke Rp14.090 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.012 per USD-Rp14.108 per USD.

Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Hal tersebut usai bank sentral AS, Federal Reserve menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global 2008.

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memangkas target untuk suku bunga acuan federal fund rate (FFR) sebesar 25 basis poin ke kisaran 2,00% hingga 2,25% setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu 31 Juli 2019, sesuai dengan ekspektasi pasar.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,48% menjadi 98,5243 pada akhir perdagangan. Demikian dikutip dari Antaranews, Kamis (1/8/2019).

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,1085 dari USD1,1156 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2162 dari USD1,2161 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,6839 dari USD0,6874.

