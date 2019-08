JAKARTA - Sektor energi Indonesia menyimpan potensi yang besar dalam kaitannya untuk ekonomi negara. Oleh karenanya beberapa investor asal Kanada mulai melirik Indonesia sebagai salah satu tempat untuk berinvestasi.

Ketertarikan itu disampaikan beberapa investor Kanada dalam acara Indonesia - Alberta Business Forum "Opportunities in the Energy Sector and Beyond" di Calgary, Alberta, Kanada. Acara yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Vancouver bekerja sama dengan Ministry of Economic Development, Trade and Tourism, Pemerintah Provinsi Alberta dihadiri oleh lebih dari 100 pelaku bisnis dan investor.

Dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (4/8/2019), Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada Abdul Kadir Jailani mengatakan, kekuatan dan potensi ekonomi Indonesia kepada 110 pelaku Bisnis dan investor. Pernyataan itu kemudian dikuatkan dengan pernyataan Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Alberta Tuti Irman yang turut mengundang pelaku bisnis dan investor untuk bekerja sama dengan mitranya di Indonesia.

Pernyataan tersebut mendapat sambutan yang baik tidak hanya dari para kalangan pebisnis tetapi juga Pemerintah Alberta Mr. Matthew Machielse, Assistant Deputy Minister, Alberta Ministry of Economic Development, Trade and Tourism menyampaikan akan mendukung kerja sama antara pebisnis khususnya sektor energi serta sektor lainnya.

Hadir sebagai pembicara dari pihak Indonesia yaitu M. Noor Nugroho, Wakil Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York, USA; Daniel S. Purba, SVP Corporate Strategic Planning & Development, PT Pertamina (Persero); Syahrial Mukhtar, Director of Strategic and Business Development, PT. Perusahaan Gas Negara; dan Angga Hafiiz, Deputy Director of Indonesian Investment Promotion Center, New York, USA.

Sementara dari pihak Alberta adalah Nathan Ashcroft, Business Development Lead, Stantec; Yanguang Yuan, President, Bitcan Geosciences & Engineering Inc. dan Victor Lee, Trade and Investment Director, Asia Pacific Branch, Alberta Ministry of Economic Development, Trade and Tourism serta Irnawati, Canadian Trade Commissioner, Global Affairs Canada.

Bisnis forum dilanjutkan dengan one on one business meeting antara PT. Pertamina, PT. PGN dan Baramulti Group dengan lebih dari 25 perusahaan Kanada antara lain Sulpetro, PTX Technologies, FossilE&P dan CPTI-International Inc. Selain itu, rangkaian kegiatan forum bisnis dilanjutkan dengan kunjungan PT. Pertamina ke lokasi perusahaan PTX yang berbasis di Calgary. Perusahaan ini merupakan perusahaan teknologi yang memiliki solusi untuk small LNG dengan biaya rendah (cost efficient) Forum Bisnis tersebut juga melibatkan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver dan Diaspora Indonesia di Calgary untuk pameran produk-produk unggulan Indonesia. Promosi dan undangan kepada para pelaku bisnis untuk menghadiri Energy Trade Shows di Indonesia pada September 2019 dan TEI ke-34 pada bulan Oktober 2019 juga merupakan agenda khusus pada Forum Bisnis ini. Diharapkan realisasi kerja sama dalam bentuk peningkatan nilai perdagangan dan investasi, peningkatan kapasitas dan alih teknologi dapat segera dilaksanakan.