JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah dan menembus level Rp14.200-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (5/8/2019) pukul 08.50 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 17,5 poin atau 0,12% ke Rp14.202 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.187-Rp14.202 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 25 poin atau 0,17% ke Rp14.200 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.175 per USD-Rp14.201 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, Bank Indonesia memastikan sudah melakukan tiga intervensi (triple intervention). Adapun tiga intervensi tersebut di pasar spot, pasar obligasi dan Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF/pasar berjangka valas) pada Jumat.

Hal ini untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang tertekan cukup dalam, setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait penaikkan kembali tarif perdagangan dengan China.

"Kami sudah intervensi di spot, pasar obligasi dan DNDF," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah.

Pernyataan Nanang tersebut menanggapi upaya Bank Sentral untuk mengantisipasi depresiasi rupiah pada perdagangan akhir pekan ini. Pada pembukaan pasar di Jumat, nilai tukar rupiah di pasar spot bergerak melemah hingga 91 poin atau 0,65% menjadi Rp14.209 per USD.

