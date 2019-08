JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus alami pelemahan. Rupiah sore ini di level Rp14.200-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (5/8/2019) pukul 16.49 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 70 poin atau 0,49% ke Rp14.255 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.187-Rp14.272 per USD.

Baca juga: Tumbuh Negatif, Kontribusi Ekonomi Papua Barat dan Maluku Paling Kecil di Kuartal II

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 75 poin atau 0,53% ke Rp14.250 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.175 per USD-Rp14.275 per USD.

Pelemahan tersebut diperkirakan akan data ekonomi RI yang melambat di Semester I-2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,06% pada semester I-2019.

Baca juga: Rupiah Pagi Ini Anjlok ke Rp14.202/USD

Realisasi ini mengalami perlambatan dari pertumbuhan ekonomi pada semester I-2018 yang sebesar 5,17%.

Adapun secara rinci, pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2019 sebesar 5,07% dan pada kuartal II-2019 tercatat tumbuh melambat jadi 5,05%. Menurutnya, ekonomi global memberikan pengaruh yang besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

(rzy)