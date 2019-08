JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak liar dan semakin tertekan ke level Rp14.300-an per USD. Sentimen eksternal seperti perang dagang dan perang mata uang membuat Rupiah tak berdaya.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Selasa(6/8/2019) pukul 09.13 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 87,5 poin atau 0,61% ke Rp14.342 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.330-Rp14.359 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 103 poin atau 0,72% ke Rp14.330 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.227 per USD-Rp14.340 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS juga melemah tajam terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena kekhawatiran perdagangan bertahan di sekitar pasar valuta asing global, mendorong penguatan mata uang safe-haven termasuk yen Jepang dan franc Swiss.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,57% menjadi 97,5234 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1202 dolar AS dari 1,1111 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2141 dolar AS dari 1,2157 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,6760 dolar dari 0,6795 dolar.

Dolar AS dibeli 106,03 yen Jepang, lebih rendah dari 106,56 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9736 franc Swiss dari 0,9824 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3217 dolar Kanada dari 1,3211 dolar Kanada.

