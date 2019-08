JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Rupiah pun berada di level Rp14.100 an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (9/8/2019) pukul 17.07 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 19 poin atau 0,13% ke Rp14.194 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.175-Rp14.205 per USD.

Baca Juga: Perang Dagang Memanas, Bos BI: Rupiah Sempat Kaget

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 15 poin atau 0,10% ke Rp14.190 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.170 per USD-Rp14.227 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) sedikit menguat terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), di tengah penurunan mata uang safe haven termasuk yen Jepang dan franc Swiss, karena sentimen investor didukung oleh penguatan yuan China dan meningkatnya perdagangan luar negeri China.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik tipis 0,07% menjadi 97,6199 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1186 dolar AS dari 1,1214 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2133 dolar AS dari 1,2143 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,6805 dolar AS dari 0,6767 dolar AS.

Baca Juga: Rupiah Pukul Mundur Dolar AS ke Rp14.200/USD

Dolar AS dibeli 105,97 yen Jepang, lebih rendah dari 106,09 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS menguat menjadi 0,9751 franc Swiss dari 0,9736 franc Swiss, dan jatuh menjadi 1,3239 dolar Kanada dari 1,3314 dolar Kanada.

(fbn)