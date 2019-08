JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada awal pekan ini. Rupiah berada di level Rp14.200-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (12/8/2019) pukul 9.32 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 31 poin atau 0,22% ke Rp14.225 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.205-Rp14.225 per USD.

 Baca juga:Tekan Dolar AS, Rupiah Menuju Level Rp14.194

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 35 poin atau 0,25% ke Rp14.220 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.185 per USD-Rp14.220 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), bersamaan dengan penurunan pound Inggris karena investor mencerna pelambatan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Inggris untuk kuartal kedua.

 Baca juga: Perang Dagang Memanas, Bos BI: Rupiah Sempat Kaget

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,13 persen menjadi 97,4958 pada akhir perdagangan.

pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi 1,1207 dolar AS dari 1,1186 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2055 dolar AS dari 1,2133 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,6791 dolar AS dari 0,6805 dolar AS.

(rzy)