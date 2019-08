JAKARTA - Verizon Communications Inc (VZ.N) akan menjual blogging website, Tumblr, kepada Automattic Inc. Tumblr, dilepas kepada Automattic Inc, yang merupakan pemilik dari online publishing tool WordPress.com.

Namun hingga saat ini masih belum terungkap detail kesepakatan bisnis yang terjadi antara keduabelah pihak. Demikian seperti dikutip dari Reuters, Selasa (13/10/2019).

Verizon Media Group, sebelumnya bernama Oath, merupakan induk usaha digital media yang membawahi 50 brand, termasuk HuffPost, TechCrunch and Tumblr.

Tumblr sebelumnya diakuisisi oleh Yahoo lebih dari USD1 miliar di 2013 dan Verizon telah mengakuisisi yang telah menjadi bagian dari kesepakatan dengan Yahoo pada 2015.

Automatic CEO Matt Mullenweg mengatakan, Tumblr dengan jumlah 475 juta blog dinilai sebagai merupakan merek "ikon" yang dikenal untuk membantu orang berbagi ide, budaya, dan pengalaman.

Seperti dikutip Business Insider, harga jual yang murah menegaskan bahwa Tumblr telah jatuh dari masa kejayaannya. Selain itu juga indikasi bahwa Tumblr tidak dapat mengatasi tantangan berat yang dihadapi dan gagal berusaha untuk bangkit kembali.

