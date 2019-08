JAKARTA - IDX Channel memberikan penghargaan kepada para emiten di pasar modal Indonesia lewat acara bertajuk "IDX Channel Innovation Awards 2019". Sebanyak 8 kategori akan diperebutkan oleh berbagai perusahaan di berbagai sektor.

Acara bertema "The Award For Innovative Listed Companies And Innovative Leaders" ini bertujuan untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada pemimpin-pemimpin perusahaan terbuka (emiten), yang telah melakukan banyak inovasi sehingga berhasil melakukan perubahan terhadap kinerja perusahaan.

Penghargaan diberikan melalui seleksi penjurian terhadap 649 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan kinerja keuangan, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), dan inovasi. Penilaian itu sudah dilakulan sejak Juni 2019.

"Kami melihat dari sisi pondasi sistem inovasi, budaya kepemimpinan, hingga inovation resources yang harus dibangun secara baik. Resources seperti inovasi itu yang kami coba lihat, kriteria mengatur inovasi. Mereka yang baik kami anggap prima," ujar Head Of Center for Innovation and Colaboration PPM Wahyu Tri Setyobudi yang berperan sebagai dewan juri di sela-sela acara penghargaan di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Menurutnya, emiten yang mendapatkan penghargaan dapat menjadi percontohan bagi emiten lainnya dalam mengelola perusahaan serta menciptakan inovasi. "Jadi penghargaan bukan hanya memberikan apresiasi tapi lebih bertindak sebagai benchmark bagi yang lainnya," tambahnya.

Adapun kategori yang ada di ajang IDX Channel Innovation Awards 2019 adalah The Most Innovative Company in Mining Sector, The Most Innovative Company in Basic Industry and Chemicals Sector, The Most Innovative Company in Miscellanous Industry Sector, The Most Innovative Company in Consumer Goods Sector.

Selain itu kategori lainnya adalah The Most Innovative Company Property, Real Estate & Building Construction Sector, The Most Innovative Company in Infrastructure, Utilities & Transportation Sector, The Most Innovative Company in Finance Sector, The Most Innovative Company in Trade, Service& Investment Sector.

Sementara itu, di ajang IDX Channel Innovation Awards 2019 juga terdapat penghargaan khusus kepada para instritusi, tokoh, praktisi dan pemimpin yang telah memberikan sumbangsihnya bagi kemajuan pasar modal Indonesia.

Penghargaan khusus yang diberikan adalah The Best Rookie, The Best Millenials Investor Choice, The Best GCG, The Best Woman Leader, The Best CTO, The Best CFO, The Best CEO, The Best Innovation dan Lifetime Achievement Awards.